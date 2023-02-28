Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 28 февраля

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 28 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Российские военные за минувшие сутки уничтожили 120 военнослужащих на краснолиманском направлении, до 45 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — на южнодонецком и запорожском направлениях, около 250 военных — на донецком. Помимо этого, на херсонском направлении был поражен склад украинских боеприпасов, под Угледаром и Шевченко в Донецкой народной республике подразделениям ВСУ было нанесено комплексное огневое поражение.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 390 самолетов, 211 вертолетов, 3256 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8066 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 8583 единицы специальной военной автомобильной техники.