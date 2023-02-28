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15:52, 28 февраля 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 28 февраля
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на вторник, 28 февраля. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал Министерства обороны Российской Федерации

Российские военные за минувшие сутки уничтожили 120 военнослужащих на краснолиманском направлении, до 45 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) — на южнодонецком и запорожском направлениях, около 250 военных — на донецком. Помимо этого, на херсонском направлении был поражен склад украинских боеприпасов, под Угледаром и Шевченко в Донецкой народной республике подразделениям ВСУ было нанесено комплексное огневое поражение.

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 390 самолетов, 211 вертолетов, 3256 беспилотных летательных аппаратов, 406 зенитных ракетных комплексов, 8066 танков и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидировано 8583 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Анастасия Шейкина
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