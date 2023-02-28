Европейские юристы оспорили запрет на работу с российскими компаниями

Европейские юристы оспорили запрет на оказание услуг компаниям из России

Европейские юристы оспорили в Суде Евросоюза (ЕС) запрет на оказание юридических услуг компаниям из России. Это следует из опубликованного в понедельник в Официальном журнале ЕС документа. Данные приводит РИА Новости.

Иск против Совета Евросоюза подало Объединение французских профсоюзов адвокатов ACE-Avocats. В нем говорится, что такие меры противоречат Хартии об основных правах ЕС, а также некоторым решениям Суда ЕС, подтверждающим, что адвокаты должны иметь возможность беспрепятственно выполнять свою работу.

6 октября прошлого года в рамках очередного пакета санкций Совет ЕС наложил запрет на оказание юридических услуг российскому правительству, а также компаниям, зарегистрированным в России. При этом допускаются исключения, которые должны быть одобрены властями конкретной страны ЕС.

Ранее ЕС раскрыл сумму замороженных российских активов: 21,5 миллиарда евро — они принадлежали организациям и физическим лицам из России. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс.