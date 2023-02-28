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15:21, 28 февраля 2023Бывший СССР

Солдаты ВСУ заявили о нехватке артиллерийских снарядов

New York Post: ВСУ испытывают нехватку артиллерийских боеприпасов на купянском направлении

Фото: Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) испытывают нехватку артиллерийских боеприпасов на купянском направлении, пишет New York Post со ссылкой на слова украинских солдат.

В материале указывается, что нехватка снарядов — реальная проблема на этом участке фронта, местность которого представляют густые леса и большие сельскохозяйственные угодья.

«Они могут сделать 40 выстрелов в нашем направлении, а мы способны ответить лишь дважды», — сказал один из солдат ВСУ американским журналистам.

Накануне депутат Верховной Рады, секретарь комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко назвал Мелитополь и Бердянск вероятными направлениями для контрнаступления. Когда именно произойдет наступление, станет понятно во время весенней кампании, отметил он.

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Алевтина Запольская
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