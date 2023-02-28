Премьер Мали согласился с мнением Путина о братстве русских и украинцев

Премьер Мали Маига поддержал мнение Путина, что русские и украинцы — братские народы

Премьер-министр переходного правительства Мали Шогель Кокалла Маига заявил, что согласен с мнением президента России Владимира Путина, что русские и украинцы — братские народы. Его слова приводит РИА Новости.

Он указал, что следит за всеми заявлениями Путина и поддержал слова о братстве двух народов.

«Я жил в этих двух странах, и я обычно говорю, что терпение, которое проявляют русские и украинцы в этот тяжелый период, подтверждает, что они — один народ с одним ДНК», — пояснил Маига, добавив, что «если бы война была между двумя другими народами, то картина воспринималась бы иначе».

Ранее Маига заявил, что поставка российской военной техники в Мали позволила переломить ситуацию с терроризмом в стране.

