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09:29, 28 февраля 2023Путешествия

«Яндекс» создал альтернативу Booking

Сервис «Яндекс Путешествия» запустил приложение для бронирования отелей и поиска билетов

Фото: Jenny Ueberberg / Unsplash

В России создали альтернативу Booking.com — сервис «Яндекс Путешествия» запустил мобильное приложение для бронирования отелей по всему миру и поиска билетов. Информацию об этом публикует РБК.

Отмечается, что в ходе поиска гостиниц пользователи могут отсортировать предлагаемые варианты по восьми фильтрам. Например, у туристов есть возможность выбрать отели с бесплатной отменой, количество звезд, рейтинг места проживания, его расположение, наличие питания и прочее. По окончании бронирования во вкладке «Поездки» путешественникам будет доступна информация о поездке, а также рекомендации из «Яндекс.Афиши» и прогноз погоды.

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При поиске и покупке авиабилетов пользователи могут выбрать предпочитаемое время отправления и прибытия, указать авиакомпании и аэропорты, а также число пересадок.

Уточняется, что владельцы подписки «Яндекс.Плюс» смогут пользоваться десятипроцентным кешбэком за все совершенные покупки. Накопленные баллы можно использовать в других сервисах «Яндекса».

Ранее стало известно, что онлайн-сервис для бронирования отелей и апартаментов «Суточно.ру» назван лидером по приросту числа новых пользователей после ухода с российского рынка платформы Booking.com. Так, число новой аудитории на «Суточно.ру» с 2021 года увеличилось в 4,5 раза, на Bronevik.com — в 4,3 раза, на Ostrovok.ru — в 3,5 раза.

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Валентина Процкова
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