Эксперт по уборке предостерег от популярного способа избежать запотевания зеркал

Mirror: если натирать зеркало мылом от запотевания, в ванной может появиться плесень

Популярный в TikTok способ избежать запотевания зеркал вызвал сомнения у британского эксперта по уборке Ивэна Джонса. В беседе с Mirror он предостерег пользователей сети от натирания зеркала мылом.

По словам Джонса, если натирать зеркало сухим мылом или пеной для бритья и протирать его после до блеска, как советуют в соцсетях, поверхность зеркала действительно не покроется конденсатом. «Однако из-за этого в ванной комнате может появиться плесень. Конденсат не исчезает, и вода, которая осела бы на зеркале, стекает вниз. Это может привести к сырости, в которой разведется плесень. Лучше пользоваться вытяжкой, чем натирать мылом зеркала», — объяснил он.

Кроме того, добавил Джонс, подобный метод грозит травмами — с силой протирая зеркало, можно спровоцировать появление на нем микротрещин, вследствие чего оно может разбиться.

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