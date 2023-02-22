Популярный лайфхак с освежителем туалета оказался опасным

Honey: вирусный лайфхак с освежителем туалета оказался причиной засора канализации

Лайфхак с навесным освежителем для унитаза, получивший вирусную популярность благодаря видеоролику блогерши-стилиста Лиз Амайи, оказался опасным. О необычном способе расположить освежитель пишет австралийское издание Honey.

Стилистка предлагала навешивать освежитель для туалета, располагая пластиковое крепление не поверх ободка унитаза, а под ним. Пользователи сети, заинтересовавшиеся популярным лайфхаком, обнаружили, что такое расположение может стать причиной засора канализации.

В сети пожаловались, что так освежитель падает в слив. «Однажды ребенок смыл освежитель, и нам пришлось снимать унитаз и снова устанавливать. Дорого обошелся освежитель», — рассказал один из пользователей.

Ранее эксперт по уборке Кейси Стивенс призвала не использовать соду для чистки ковра и унитаза. По ее словам, этот популярный в сети способ не работает.