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17:55, 22 февраля 2023Забота о себе

Популярный лайфхак с освежителем туалета оказался опасным

Honey: вирусный лайфхак с освежителем туалета оказался причиной засора канализации

Лайфхак с навесным освежителем для унитаза, получивший вирусную популярность благодаря видеоролику блогерши-стилиста Лиз Амайи, оказался опасным. О необычном способе расположить освежитель пишет австралийское издание Honey.

Стилистка предлагала навешивать освежитель для туалета, располагая пластиковое крепление не поверх ободка унитаза, а под ним. Пользователи сети, заинтересовавшиеся популярным лайфхаком, обнаружили, что такое расположение может стать причиной засора канализации.

В сети пожаловались, что так освежитель падает в слив. «Однажды ребенок смыл освежитель, и нам пришлось снимать унитаз и снова устанавливать. Дорого обошелся освежитель», — рассказал один из пользователей.

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Александра Лисица
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