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11:31, 12 декабря 2022Забота о себе

Эксперт по уборке оценила пользу соды для чистки ковров и унитаза

Эксперт по уборке Стивенс раскритиковала совет из сети использовать соду для чистки ковров

Фото: 99.films / Unsplash

Лучше не использовать соду для чистки ковра и унитаза, так как этот популярный в сети способ не работает, предупредила эксперт по уборке Кейси Стивенс. Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на публикацию специалистки в социальной сети Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

Стивенс раскритиковала рекомендацию из соцсетей, в которой предлагалось использовать соду для очистки и дезодорирования ковров. По ее словам, частицы этого вещества слишком малы, и даже мощный пылесос не убирает их полностью. В результате сода прилипает к волокнам напольного покрытия, притягивает влагу, из-за чего в помещении появляется неприятный запах. Более того, «очищенные» содой шерстяные ковры через некоторое время могут потемнеть.

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Второй совет, который негативно оценила специалист по уборке, — очищение унитаза и устранение засоров в сливе с помощью смеси соды и уксуса. «Я знаю, что многие люди думают, что возникающая при соединении этих веществ реакция буквально выталкивает засоры. Но это работает только в том случае, если у вас есть возможность закрыть слив с обеих сторон, чтобы создать контролируемую среду», — отметила Стивенс.

Последним популярным советом, который на самом деле неэффективен, эксперт назвала создание аэрозольного очистителя из смеси соды и уксуса. По ее словам, многие используют такой раствор для удаления стойких пятен, солевых отложений и жира, но в этом нет никакого смысла, так как сода и уксус просто нейтрализуют друг друга во время химической реакции.

Ранее технический специалист Павел Богун назвал способы спасти бытовую технику от ржавчины и накипи. Бороться с ними можно при помощи слабого раствора уксусной кислоты, уверен он.

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Алиса Дмитриева
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