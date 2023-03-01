Представлена рекордно быстрая зарядка для смартфонов

The Verge: Redmi анонсировала зарядку для смартфонов мощностью 300 ватт

Анонсированная Redmi технология зарядки смартфонов позволяет пополнить аккумулятор устройства за пять минут. Об этом сообщает издание The Verge.

В ходе демонстрации принадлежащая Xiaomi китайская компания представила телефон Note 12 Discovery Edition, который заряжается с помощью нового стандарта на 50 процентов за две минуты. Полная зарядка — до 100 процентов — занимает не более пяти минут. Емкость батареи телефона составляет 4100 миллиампер-часов.

По словам журналистов, новая технология побила предыдущий рекорд Redmi: осенью 2022 года компания выпустила зарядное устройство с поддержкой мощности 240 ватт. «Пяти минут едва хватает, чтобы доесть хлопья во время завтрака или даже разгрузить посудомоечную машину», — отметили авторы.

В компании не стали раскрывать, когда начнут выпускать смартфоны с поддержкой сверхбыстрой зарядки. Авторы The Verge предположили, что в первую очередь фирма наладит производство и продажу таких устройств для китайских потребителей.

В середине февраля китайская компания Realme представила телефон с поддержкой зарядки мощностью 240 ватт. Согласно материалам фирмы, полная зарядка Realme GT Neo 5 заняла около 10 минут.