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04:30, 1 марта 2023Наука и техника

Создан робот для 3D-печати на органах внутри тела

Advanced Science: разработан робот-рука для 3D-печати на органах внутри тела

Фото: Wiley-VCH GmbH

Междисциплинарная команда австралийских специалистов из UNSW Sydney создала робота-руку для 3D-печати биоматериала непосредственно на органах внутри тела. Инновационная технология позволит минимально инвазивно наращивать ткани на поврежденных органах, например, на стенках желудка или толстой кишке. Результаты работы опубликованы в журнале Advanced Science.

Новое устройство F3DB основано на уже существовавшем 3D-принтере с модернизированным способом работы. Для этого была разработана маленькая, мягкая и гибкая роботизированная рука, которую можно помещать в тело как эндоскоп и напрямую доставлять материалы для биопечати.

F3DB оснащен маневренной крутящейся головкой диаметром 11-13 миллиметров, которая печатает ткани. При этом допускается возможность еще большего уменьшения девайса.

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Исследователи отмечают, что при дальнейшем развитии примерно в течение пяти-семи лет технология может быть доступна медикам для широкого пользования.

На данный момент систему протестировали внутри искусственной толстой кишки, также была опробована 3D-печать различных форм материалов на поверхности почки свиньи.

3D-биопечать — процесс изготовления биологических тканей или деталей из биозвука. Этот метод чаще применяется в научной деятельности, например, в инженерии тканей или при разработке новых лекарственных препаратов, что обычно требует крупных 3D-печатных машинок.

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Елена Апазиди
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