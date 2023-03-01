Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:41, 1 марта 2023Мир

В США рассказали об иранском списке смертников с Трампом

Fox News: США считают, что Иран угрожает убить Трампа, Помпео и Маккензи из мести

Фото: Octavio Jones / Reuters

В США всерьез обеспокоены списком смертников Ирана, куда попали экс-президент страны Дональд Трамп, глава Центрального командования Вооруженных сил генерал Кеннет Маккензи и бывший госсекретарь Майк Помпео. В Тегеране обвиняют в убийстве генерала Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани, а теперь могут планировать и убийство, полагают собеседники Fox News.

Директор ФБР Кристофер Рэй отметил, что Иран представляет серьезную угрозу для США и всего мира. Так он прокомментировал слова командующего Воздушно-космическими силами (ВКС) КСИР Амира Али Хаджизаде, намекавшего на то что иранские власти могут планировать расправу над перечисленными людьми.

Материалы по теме:
«Это наш позор!» После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
«Это наш позор!»После гибели 22-летней девушки Иран захлестнули протесты. Как страна оказалась на грани революции?
26 сентября 2022
Ближний Восток наводнили дешевые наркотики. Как молодежь подсела на таблетки террористов и почему на помощь зовут Россию?
Ближний Восток наводнили дешевые наркотики.Как молодежь подсела на таблетки террористов и почему на помощь зовут Россию?
28 декабря 2022
Израиль атаковал военные объекты Ирана. Может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в большую войну?
Израиль атаковал военные объекты Ирана.Может ли конфликт на Ближнем Востоке перерасти в большую войну?
31 января 2023

«Обвинения, предъявленные в сегодняшнем деле, показывают, как далеко готовы зайти иранские чиновники, чтобы заставить замолчать критиков иранского режима — даже совершить покушение на убийство прямо здесь, в США. Но если рассматривать угрозу со стороны Ирана в более широком смысле, то мы видим, что иранский режим становится все более агрессивным и наглым по всем направлениям», — считает Рэй.

Сулеймани погиб 3 января 2020 года в результате авиаудара США по аэропорту Багдада. Ответственность за убийство генерала взяла команда американского экс-президента Дональда Трампа. В ответ Иран в ночь на 8 января выпустил десятки ракет по американским объектам в Ираке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Кондратьева
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Лавров назвал условие продолжения зерновой сделки
Тиктокерша сравнила боль после бразильской подтяжки ягодиц с избиением гориллами
Определены самые популярные направления для путешествий из Москвы в марте
Франция увеличит производство снарядов для поставляемых Киеву вооружений
В Британии рекордно упали цены на жилье
«Меркурий» передадут флоту в марте
В МИД раскрыли планы контактов с госсекретарем США Блинкеном на полях G20
Андрей Разин перенес операцию в Америке и получил инвалидность
В Швейцарии рассказали об ожиданиях НАТО и ЕС
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.