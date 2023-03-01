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13:34, 1 марта 2023Моя страна

В России до конца года завершат модернизацию 11 аэропортов

Гендиректор ФКУ «Ространсмодернизация»: в РФ в 2023 завершат модернизацию 11 аэропортов

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

До конца 2023 года в России завершат работы по реконструкции и строительству инфраструктуры 11 аэропортов. Об этом в беседе с «Интерфакс» рассказал генеральный директор ФКУ «Ространсмодернизация» Игорь Гуров.

По его словам, в 2022 году «Ространсмодернизации» передали 42 объекта аэродромной транспортной инфраструктуры. К настоящему моменту специалисты завершили работы по восьми проектам и надеются поддерживать набранные темпы. «Планируем завершить строительно-монтажные работы еще на 11 объектах», — уточнил он.

В частности, в скором времени будут завершены работы в аэропортовом комплексе «Елизово» города Петропавловск-Камчатский, а также в воздушных гаванях Усть-Камчатска, Кирова, Томска и Перми. Вместе с тем, запланированы работы на нескольких объектах в Якутии.

Ранее сообщалось, что нацпарк «Куршская коса» к июню проведет реконструкцию туристического маршрута «Высота Эфа» к самой высокой точке — дюне Ореховая, возвышающейся на 62 метра над уровнем моря.

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Варвара Кошечкина
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