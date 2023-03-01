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06:30, 2 марта 2023Среда обитания

Известный рэпер продал дом в Майами с многомиллионной скидкой

Рэпер Лил Уйэн продал свой дом в Майами, сделав скидку в 7 миллионов долларов

Фото: Kyle Terada / Reuters

Рэпер Дуэйн Майкл Картер-младший, известный как Лил Уэйн, продал свой дом в штате Флорида. Музыкант предоставил новому владельцу недвижимости многомиллионную скидку, пишет Mansion Global.

Первоначально особняк в Майами-Бич выставили на продажу за 29,5 миллиона долларов (2,2 миллиарда рублей по актуальному курсу), но позже цена была снижена до 22,5 миллиона (1,7 миллиарда рублей). Сам же Лил Уэйн приобрел недвижимость в 2018 году за 16,8 миллиона долларов (1,3 миллиарда рублей).

Речь идет о доме площадью 957 квадратных метров 2017 года постройки. Внутри есть семь спален и 11 ванных, гостиная с камином и выходом на задний двор, столовая, кухня с итальянскими шкафами, лифт, винный погреб и домашний кинотеатр. На участке площадью 0,2 гектара также расположены большой бассейн, терраса и дополнительная постройка с отдельными кухней и ванной комнатой.

Нина Ташевская
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