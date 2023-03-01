Артисты в Улан-Удэ посоревновались в лепке бууз

В Улан-Удэ артисты театра и оперы посоревновались в лепке бууз

Сотрудники Бурятского театра оперы и балета в честь празднования Сагаалгана посоревновались в лепке бууз — традиционного бурятского блюда. Об этом сообщает «Байкал Daily».

До начала соревнований перед участниками выступил председатель профкома Бурятского театра оперы и балета, ведущий солист балета Булыт Раднаев. Он впервые исполнил партию Буузы и предстал перед коллегами в образе национального блюда.

В соревнованиях приняли участие девять команд. За восемь минут каждая должна была слепить наибольшее количество бууз и соблюдать при этом ряд критериев. По словам члена жюри, заведующей костюмерным цехом БГАТОиБ Галины Гармаевой, оценивалась подача, внешний вид, сервировка стола и оригинальность.

Пока одни лепили буузы, другие приняли участие в различных состязаниях: шагай наадан, разбивание хребтовой кости, армрестлинг. Кроме того, были организованы скачки и стрельба из лука с использованием бутафорских элементов игр. В результате победила команда гримеров и костюмеров театра — они слепили 25 бууз за восемь минут.