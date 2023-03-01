Россиян предупредили о последствиях изменений в ПДД

Автоэксперт Хайцеэр заявил о риске роста числа аварий из-за изменений в ПДД

Изменения в ПДД относительно проезда круговых перекрестков могут повлечь за собой увеличение количества аварий, считает вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр. В беседе с «Лентой.ру» эксперт пояснил, что вступающие 1 марта в действие новые нормы введут водителей в смятение и создадут проблемы на таких участках дороги.

«У нас раньше какое-то время было как в Европе: главной дорогой считался круг, и действовало правило "правой руки", как и на всех других перекрестках. А теперь водителей снова ввели в смятение. На мой взгляд, нужно было все оставить по-прежнему, потому что люди только начали привыкать, и вот эти новые требования введут водителей в смятение, а количество аварий на таких перекрестках увеличится, потому что здесь вопрос привычки», — объяснил специалист.

На повышение аварийности и нервозности водителей эти изменения повлияют в худшую сторону. Рано или поздно люди опять привыкнут, но очень много изменений, и, на мой взгляд, лучше было бы европейский принцип оставить: на круге все главные, а на въезде — второстепенные Ян Хайцеэр вице-президент Национального автомобильного союза

Он также подчеркнул, что данное новшество в ПДД не повлечет за собой увеличения количества штрафов.

«Скорее всего, количество штрафов не увеличится, потому что в таких местах я не вижу камер, которые отлавливают водителей за то, что проехали знак приоритета на круговом перекрестке», — добавил он.

Ранее стало известно, что с 1 марта в России меняется порядок проезда перекрестков с круговым движением в соответствии с Постановлением правительства. Сообщается, что теперь при проезде перекрестков с круговым движением нужно обращать внимание на установленные перед ними дорожные знаки — по главной или по второстепенной дороге двигается автомобилист. Приоритет проезда получат те, кто едет по главной дороге. В случае, если пересекаются равнозначные улицы, то пропускать нужно будет водителей, которые уже движутся по кругу.