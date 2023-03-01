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04:55, 1 марта 2023Экономика

Россиянам рассказали о дополнительных выплатах с 1 марта

«Прайм»: юрист Соловьев заявил, что с 1 марта выплаты пенсионерам повысятся в два раза

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Заслуженный юрист России Иван Соловьев в беседе с агентством «Прайм» рассказал о количестве получателей дополнительных социальных выплат, их размере и порядке начисления с 1 марта.

По словам Соловьева, с 1 марта жители новых регионов начнут получать все предусмотренные российским законодательством пенсии и пособия. Также в два раза повысятся выплаты пенсионерам, которые достигли 80 лет — с 7,5 до 15,1 тысячи рублей. Перерасчет произойдет в автоматическом режиме, подчеркнул специалист.

Помимо этого, дополнительные выплаты начнут получать работники медучреждений первичного звена здравоохранения — доплаты составят от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в зависимости от должности и характера выполняемой работы, заявил юрист.

Соловьев отметил, что расширяются и трудовые гарантии для работников-вахтовиков. С 1 марта проезд вахтовика от пункта сбора до места проведения работ и обратно обязан оплачивать работодатель.

Ранее сообщалось, что в России с 1 марта изменились правила расчета нормативов потребления ресурсов ЖКХ, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, теперь он будет производиться с применением метода аналогов.

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Юлия Мискевич
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