Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 1 марта

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 1 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — составили до 595 бойцов. Кроме того, противник лишился нескольких единиц военной техники.

По данным оборонного ведомства, на купянском направлении российские войска уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В районе Донецкой народной республики Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации боевиков националистического формирования.

В Минобороны добавили, что системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы смогли предотвратить попытку массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты Крыма. Всего было уничтожено десять украинских беспилотников.

За все время проведения СВО уничтожены: 391 самолет, 211 вертолетов, 3281 беспилотный летательный аппарат, 406 зенитных ракетных комплексов, 8086 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8621 единица специальной военной автомобильной техники.