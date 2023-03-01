Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:44, 1 марта 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 1 марта

Фото: РИА Новости

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 1 марта. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За прошедшие сутки потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) на шести направлениях — купянском, краснолиманском, донецком, южнодонецком, запорожском и херсонском — составили до 595 бойцов. Кроме того, противник лишился нескольких единиц военной техники.

По данным оборонного ведомства, на купянском направлении российские войска уничтожили три диверсионно-разведывательные группы ВСУ. В районе Донецкой народной республики Вооруженные силы России поразили пункт временной дислокации боевиков националистического формирования.

Материалы по теме:
«Что, пацаны поедут, а ты нет?» Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
«Что, пацаны поедут, а ты нет?»Как мобилизованные россияне пытаются отстоять право на альтернативную службу
24 ноября 2022
«Важно доказать заболевание» Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
«Важно доказать заболевание»Как отстаивать свои права, если не годен к мобилизации по здоровью?
29 сентября 2022
«Люди стоят и смотрят в небо» Как живет Белгород — город на границе спецоперации
«Люди стоят и смотрят в небо»Как живет Белгород — город на границе спецоперации
19 октября 2022

В Минобороны добавили, что системы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы смогли предотвратить попытку массированной атаки беспилотных летательных аппаратов на объекты Крыма. Всего было уничтожено десять украинских беспилотников.

За все время проведения СВО уничтожены: 391 самолет, 211 вертолетов, 3281 беспилотный летательный аппарат, 406 зенитных ракетных комплексов, 8086 танков и других боевых бронированных машин, 1045 боевых машин реактивных систем залпового огня, 4240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 8621 единица специальной военной автомобильной техники.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о яростном сопротивлении десятков тысяч бойцов ВСУ в Артемовске
Владимир Соловьев заступился за подростков из нашумевшей группировки «Редан»
Россия начала испытания БПЛА для поддержки артиллерии
Москвич угрожал полицейскому страйкбольной гранатой
Россиянку осудили на три года за гибель трех человек при крушении вертолета
Опубликован список запрещенных ЕС для поставок в Россию товаров
Китай смягчил правила въезда для россиян
В Wildberries назвали причину появления ОМОНа и полиции на складе
В Минэнерго объяснили принцип сокращения добычи нефти в России
В США назвали «серебряную пулю» для Ирана
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.