Двоих жителей Сочи оштрафовали за танцы и мат на Мамаевом кургане

Двоих жителей Сочи оштрафовали на тысячу рублей каждого за танцы и мат на Мамаевом кургане

Двоих жителей Сочи, 30-летнего Артема Дьякова и 33-летнего Роберта Антоняна, оштрафовали на тысячу рублей каждого за хулиганство на территории историко-мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Во время заседания суда они полностью признали вину в содеянном.

По данным инстанции, 24 февраля мужчины из Сочи, находясь напротив могильный плиты Героя Советского Союза лейтенанта Ивана Клименко, громко ругались матом и танцевали, не реагируя на замечания прохожих.

Ранее сообщалось, что в Твери суд оштрафовал россиянку по статье о дискредитации армии за возложение цветов.