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15:36, 1 марта 2023Силовые структуры

Сотрудники ГИБДД задержали иностранца и россиянина за похищение девушки

В Красноярске полиция задержала уроженца Таджикистана и россиянина за похищение девушки

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Красноярске полицейские задержали 27-летнего россиянина с поддельным удостоверением лейтенанта МВД и 23-летнего уроженца Таджикистана за похищение 27-летней местной жительницы. Об этом сообщает Telegram-канал «Борус».

26 февраля двое ранее судимых подельника в масках подкараулили девушку, которая присвоила принадлежащую магазину наркотиков партию запрещенных веществ. Они насильно усадили жертву в автомобиль Ford и уехали в неизвестном направлении. Это заметил прохожий, он запомнил номер машины и сообщил обо всем в полицию. Был объявлен план «Перехват». Спустя 20 минут машину фигурантов остановили сотрудники ГИБДД, после чего потерпевшую освободили.

У одного из сообщников стражи порядка изъяли поддельное удостоверение на имя лейтенанта МВД. Он сказал, что изготовил его сам. Также у молодых людей забрали нож, пневматический пистолет, обмотанную изолентой палку и патрон калибра девять миллиметров. В отношении похитителей возбудили дело.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные похитили женщину-архитектора ради выкупа в 500 тысяч рублей.

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Елизавета Новикова
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