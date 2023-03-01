Модернизацию Словакии назвали благом для Украины

AP: военная модернизация Словакии стала благом для Украины, получающей старое оружие

Военная модернизация Словакии стала благом для Украины, получающей старое оружие республики. Об этом пишет Associated Press (AP).

Отмечается, что на данный момент в стране размещены тысячи военнослужащих НАТО, а ее небо патрулируют самолеты союзников. Это позволило Братиславе стать первой страной, которая направила Киеву старые советские истребители МиГ-29. «Я бы сказал, что Словацкая Республика — более безопасная страна в менее безопасном мире», — сказал в интервью AP министр обороны Ярослав Надь.

В стране с населением 5,4 миллиона человек размещена боевая группа с войсками из США, Германии, Польши, Нидерландов, Словении и Чехии. Словакия также работает над модернизацией своих вооруженных сил до стандартов НАТО, избавляясь от старого вооружения и отправляя Украине зенитно-ракетные комплексы С-300, вертолеты, тысячи ракет для систем залпового огня «Град» и десятки единиц бронетехники.

Словакия поставила Украине оружия на сумму почти 168 миллионов евро (179 миллионов долларов). Помимо этого, она возместила более 82 миллионов евро (87 миллионов долларов) через специальный фонд ЕС.

Ранее глава Минобороны Словакии Ярослав Надь заявил, что передача имеющихся в стране советских истребителей МиГ-29 не повлияет на обороноспособность государства, так как они давно не проходили обслуживание и непригодны к эксплуатации. «Словацкие истребители МиГ-29 уже не летают, ими умеют управлять всего четыре человека, пилоты для них не готовятся, их складирование требует расходов. Дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики, к тому же 50-60 процентов стоимости истребителей было бы компенсировано Словакии посредством европейских мировых механизмов», — объяснил министр.