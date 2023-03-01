В России усложнили доступ к данным о собственниках недвижимости

В России изменились правила выдачи выписок из ЕГРН

С 1 марта в России меняются правила выдачи выписок из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), получить доступ к данным о собственниках станет сложнее. Нововведения предусмотрены поправками в закон о персональных данных, принятыми в середине прошлого года.

В выписке, заказанной посторонним человеком, больше не будут указывать фамилию, имя и отчество собственников недвижимости, объясняли в Росреестре.

«Изменения не коснутся уполномоченных органов, супругов владельца недвижимости, совладельцев, арендаторов и арендодателей недвижимости, обладателей частного или публичного сервитута, наследников, собственников недвижимости, чей объект расположен на чужой земле, собственников смежного участка, арбитражных управляющих, залогодержателей, нотариусов, кадастровых инженеров, представителей госучреждений», — уточняли в ведомстве.

Доступ к данным для всех прочих лиц будет возможен только через нотариуса, причем потребуется подтвердить основания для получения сведений. Согласно закону, это может быть, например, предварительный договор о купле-продаже.

Изменения в законе в Госдуме анонсировали весной прошлого года, объясняя их необходимостью усилить защиту персональных данных россиян. Согласно нововведениям, принятым в этом году, без личных данных теперь также будут публиковаться декларации сенаторов и депутатов: в доступе останется обобщенная статистическая информация о предоставлении сведений о доходах парламентариев.