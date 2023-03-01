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23:19, 1 марта 2023Россия

Кадыров заявил о зарождении новой России

Глава Чечни Кадыров заявил о зарождении новой России с бесстрашными воинами и тружениками
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Sputnik / Reuters

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил текущую обстановку в мире и назвал актуальное время счастливым. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что в ходе спецоперации на Украине российские военные не только сражаются против «бандеровского нацизма и глобального сатанизма». Он заявил о зарождении новой России «с бесстрашными воинами-героями и самоотверженными тружениками». По мнению политика, на «могучих плечах» России появится уникальная держава.

«Для этого нам нужна только Победа. Мы всем сердцем верим в нее, а значит, обязательно победим! Ибо сказано мудрецами: "Победы достоин только тот, кто больше в нее верит"», — заключил глава Чечни.

Ранее Кадыров порассуждал о «священной войне». Он подчеркнул, чтоу него нет сомнений в победе Москвы.

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Марина Совина
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