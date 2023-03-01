Совратившего 14 детей российского репетитора осудили на 14 лет

В Петербурге суд приговорил к 14 годам колонии репетитора, совратившего 14 детей

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 62-летнего репетитора по математике Николая Гатина к 14 годам колонии строгого режима по делу о сексуальном насилии над детьми. Об этом в среду, 1 марта, «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Россиянина признали виновным по статьям 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»), 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста»), 135 («Развратные действия») УК РФ. Суд проходил в закрытом режиме, вину Гатин признал частично.

По данным «Фонтанки», жертвами Гатина стали 14 детей, самому младшему из которых было восемь лет. Фигуранта задержали в мае 2021 года, ему предъявили обвинения в совершении действий сексуального характера в отношении мальчиков 12 и 15 лет. Также сообщалось, что мужчина привлекался к ответственности за аналогичные преступления в 1982 году.