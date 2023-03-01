Обнаружены две новых звезды-поляра

Астрономы Института Арьябхаты обнаружили две новые катаклизмические переменные типа поляр

Индийские астрономы Научно-исследовательского института наблюдательных наук Арьябхаты сообщили об обнаружении двух новых поляров — катаклизмических переменных в двойных звёздных системах, обладающие сильным магнитным полем. Препринт статьи с результатами наблюдений опубликованы в репозитории arXiv.

Катаклизмические переменные (CV) представляют собой двойные звездные системы, состоящие из белого карлика и звезды главной последовательности, которые неравномерно увеличивают свою яркость в несколько раз, а затем вновь входят в состояние покоя. Поляры являются подклассом CV, где у белых карликов присутствует очень сильное магнитное поле, мешающее формированию обычного для остальных катаклизмических переменных аккреционного диска. Вместо этого вещество от звезды компаньона падает на белый карлик вдоль силовых линий.

В новой работе индийские ученые изучили две CV — J1743 и YY Sex. Они проанализировали данные, полученные с помощью наземных инструментов, таких как телескоп DFOT в Индии и телескопы Майданакской высокогорной обсерватории в Узбекистане, а также космического аппарата XMM-Newton. Оказалось, что обе переменные являются полярами, при этом их спектры оказались очень похожими на спектры других известных поляров. Оба объекта демонстрируют характерный признак массовой аккреции вещества — эмиссионные линии He I и He II, а также линии серии Бальмера.

В случае J1743 скорость аккреции изменяется в масштабе нескольких дней. Поляр характеризуется скоростью аккреции массы на уровне около 5 на 10 в минус 12-й степени солнечных масс в год и болометрической светимостью (общая светимость по всему спектру) около 40 на 10 в 30-1 степени эрг в секунду. Белый карлик имеет массу примерно 0,75 массы Солнца, а масса звезды-компаньона оценивается в 0,15 массы Солнца. Наличие нескольких эмиссионных линий и линий серии Бальмера у переменной YY Sex подтвердили магнитную природу аккреционного потока, а масса компаньона оценивается в 0,09 массы Солнца.

Линиями серии Бальмера называют спектральные линии, которые возникают в спектре из-за излучения, порождаемого переходами электронов между вторым и вышележащими уровнями в атомах водорода. Из-за распространенности водорода во Вселенной, линии Бальмера наблюдается в спектре большинства космических объектов, что позволяет использовать их для определения лучевых скоростей, например, при аккреции вещества.