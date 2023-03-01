Шакира высказалась о расставании с Жераром Пике после его измены

Шакира заявила, что стала сильнее после расставания с Жераром Пике из-за его измены

Колумбийская певица Шакира высказалась о расставании с футболистом Жераром Пике после его измены летом прошлого года. Об этом она рассказала в интервью мексиканскому журналисту Энрике Асеведо, передает Yahoo News.

Исполнительница заявила, что стала сильнее после разрыва со спортсменом, а также назвала период расставания «честным и жестоким временем». Артистка поведала, что раньше была зависима от мужчин и считала, что «женщине нужен мужчина, чтобы завершить себя и семью».

«Не все мечты сбываются. Но жизнь находит способ как-то компенсировать это. Теперь я чувствую себя полноценной, потому что чувствую, что завишу от себя, и у меня также есть двое детей, которые зависят от меня, поэтому я должна быть сильнее львицы», — поделилась певица.

Шакира добавила, что музыкальное творчество помогло ей справиться с расставанием. «Вы должны принять и терпеть разочарование, что не все работает так, как вы хотите, что мечты разбиты, и вы должны собирать крошечные кусочки с пола и восстанавливать себя», — подчеркнула артистка.

Исполнительница упомянула и о новой возлюбленной Пике, заявив о том, что «в аду есть отдельный котел для женщин, которые не поддерживают других женщин».

Ранее стало известно, что Шакира узнала об изменах Пике благодаря банке из-под варенья.

