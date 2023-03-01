Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:10, 1 марта 2023Россия

Шойгу утвердил приказ об обеспечении вооружения и оснащения добровольцев

Министр обороны Шойгу утвердил приказ об обеспечении вооружения и оснащения добровольцев
Сергей Шойгу

Сергей Шойгу. Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил приказ об обеспечении вооружения и оснащения добровольческих формирований. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Обеспечение таких формирований вооружениями, военной техникой и материально-техническими средствами в период мобилизации, действия военного положения или в военное время, в период возникновения вооруженных конфликтов и проведения контртеррористических операций возложено на командира соединения-формирователя.

Обеспечение материальными ценностями, согласно приказу, происходит в соответствии с указаниями Генерального штаба. Стрелковое оружие закрепляется под личную подпись и по номеру удостоверения добровольца.

Экстренная, плановая и неотложная медицинская помощь добровольцам оказывается в военно-медицинских организациях по паспорту и удостоверения гражданина, пребывающего в формировании.

Ранее Министерство обороны России утвердило право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте для добровольцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Европе запланировали перевод экономики на режим военного времени
Лариса Гузеева ответила на обвинения в злоупотреблении фотошопом
Шойгу утвердил приказ об обеспечении вооружения и оснащения добровольцев
Байден продлил режим ЧС из-за ситуации на Украине
Мужчина спас жизнь раненому журавлю и стал его лучшим другом
В Венгрии призвали наложить вето на принятие Швеции и Финляндии в НАТО
Сотрудника МВД осудят за попытку получить пять миллионов рублей от коммерсанта
В России заметили эшелон с «Бумерангами»
В России утвердили порядок мониторинга цен на нефть
Совратившего 14 детей российского репетитора осудили на 14 лет
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.