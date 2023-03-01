Шойгу утвердил приказ об обеспечении вооружения и оснащения добровольцев

Министр обороны Шойгу утвердил приказ об обеспечении вооружения и оснащения добровольцев

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил приказ об обеспечении вооружения и оснащения добровольческих формирований. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Обеспечение таких формирований вооружениями, военной техникой и материально-техническими средствами в период мобилизации, действия военного положения или в военное время, в период возникновения вооруженных конфликтов и проведения контртеррористических операций возложено на командира соединения-формирователя.

Обеспечение материальными ценностями, согласно приказу, происходит в соответствии с указаниями Генерального штаба. Стрелковое оружие закрепляется под личную подпись и по номеру удостоверения добровольца.

Экстренная, плановая и неотложная медицинская помощь добровольцам оказывается в военно-медицинских организациях по паспорту и удостоверения гражданина, пребывающего в формировании.

Ранее Министерство обороны России утвердило право бесплатного проезда на железнодорожном, воздушном, водном и автомобильном транспорте для добровольцев.

