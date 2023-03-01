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14:33, 1 марта 2023Силовые структуры

Россиянин получил срок за повреждение служебных полицейских автомобилей

Жителя Подмосковья осудили на два года за повреждение трех служебных полицейских машин

Фото: Агентство «Москва»

В Подмосковье 35-летнего жителя Талдома осудили на два года и четыре месяца за повреждение трех служебных полицейских автомобилей. Об этом «Ленте.ру» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Россиянина признали виновным в хулиганстве. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд постановил взыскать с него 364 тысячи рублей.

По данным ведомства, в мае 2022 года на Дмитровском проезде в поселке Вербилки фигурант, управляя своей машиной в нетрезвом виде, не остановился по требованию стражей порядка и несколько раз специально врезался в автомобиль полиции.

«После, желая скрыться, он вновь совершил намеренные столкновения еще с двумя служебными автомобилями, после чего движение его машины было заблокировано полицейскими», — уточнила Татьяна Петрова.

Позже нарушителя задержали и по решению суда поместили в СИЗО.

Ранее сообщалось, что в Амурской области мужчину осудили за наезд на требовавшего выключить музыку участкового.

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Елизавета Новикова
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