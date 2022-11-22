Россиянин наехал на требовавшего выключить музыку полицейского и получил срок

В Амурской области мужчину осудили за наезд на требовавшего выключить музыку участкового

В Амурской области 35-летнего жителя села Екатеринославка приговорили к двум годам колонии строгого режима за наезд на полицейского. Об этом во вторник, 22 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в ночь на 21 июля во дворе дома на улице имени 60 лет СССР нетрезвый фигурант, находясь в салоне своего автомобиля, стал громко слушать музыку. Жильцов дома это возмутило, они вызвали полицию. После этого на место приехал участковый — он потребовал, чтобы мужчина вышел из машины, выключил музыку и перестал мешать спать односельчанам. В ответ на это фигурант завел автомобиль и наехал на правоохранителя, стоявшего перед капотом. Тот получил ушиб.

Водитель скрылся с места преступления. Спустя 22 дня мужчина был задержан и помещен в СИЗО. Отмечается, что ранее подсудимый получил срок за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия.

9 августа сообщалось, что под Иркутском водитель на Porshe Macan превысил скорость и наехал на инспектора ГИБДД.