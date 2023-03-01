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22:30, 1 марта 2023Забота о себе

Диетолог оценила методы похудения Анастасии Волочковой

Диетолог Королева признала эффективным метод похудения Волочковой, включающий секс и баню

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Необычный метод похудения российской балерины Анастасии Волочковой можно считать эффективным и безопасным для здоровья, уверена врач-диетолог Маргарита Королева. Свое мнение она высказала в беседе с Пятым каналом.

Волочкова не скрывает, что поддерживает стройность и красоту при помощи жесткой диеты, включающей яйца всмятку, орехи, овощи, салатные листья, легкие острые супы и иногда куриную грудку. Ограничения в питании она сочетает с регулярным посещением бани, плаванием в ледяной купели и частыми занятиями сексом.

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Королева оценила диету Волочковой и пришла к выводу, что балерина, безусловно, придерживается правил питания, которым ее научили в начале карьеры. Специалистка признала ее рацион хоть и скудным, но сбалансированным, так как в нем есть источники белка, клетчатка, витамины группы В, А, Е и полезные жиры. По мнению диетолога, такая система питания помогает не превышать норму суточной калорийности и при этом сохранять мышечную массу.

Одобрила Королева и остальные методы Волочковой поддерживать стройность и здоровье, в том числе купель, баню и активную сексуальную жизнь.

Они действительно поддерживают гармонию человека и работу гормонов, в том числе которые регулирует настроенческие моменты, поддержание когнитивной функции и просто ощущение радости. А это наши иммунитеты, все это имеет место быть

Маргарита Королеваврач-диетолог

Ранее Волочкова призналась, что выдумала историю о грядущем бракосочетании с кондитером Дмитрием Дюраном. Свой поступок балерина объяснила желанием отделаться от назойливых журналистов, которые постоянно звонили ей перед Новым годом.

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Наталья Обрядина
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