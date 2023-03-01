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11:03, 1 марта 2023Забота о себе

300-килограммовый мужчина решил худеть без операции на желудок несмотря на боли

300-килограммовый участник реалити об ожирении решил худеть без операции на желудке

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

42-летний американец Марк Рутленд, участник реалити-шоу «Я вешу 300 килограммов», решил худеть без операции на желудке. Свое нежелание уменьшать желудок, несмотря на постоянные боли, почти 300-килограммовый мужчина объяснил в беседе с People.

На пике ожирения Рутленд весил 324 килограмма. «Когда ты настолько толстый, страдает психика. Я знаю, что толст, и могу измениться, но не могу перестать есть, ведь только во время еды отступает физическая боль и я чувствую себя счастливым», — сказал он.

Все-таки решив похудеть, Рутленд обратился за советом к бариатрическому хирургу, порекомендовавшему ему сделать операцию по сокращению объема желудка. Однако, несмотря на уговоры врача и семьи, мужчина отказался от вмешательства. Сейчас Рутленд худеет сам и намеревается сбросить 226 килограммов, 72 из них он уже потерял. «Я занимаюсь в спортивном зале с тренером. Я уже худею, тренер гордится моим прогрессом. Нет, я не буду делать операцию», — решил он.

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Ранее бариатрический хирург Мария Синеокая пояснила, в каких случаях урезание желудка поможет потерять лишний вес, а когда операция не будет иметь эффекта. По ее словам, бариатрические операции по уменьшению желудка показаны пациентам с индексом массы тела выше 35 и хроническими сопутствующими заболеваниями.

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Александра Лисица
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