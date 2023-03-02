Актер Георгий Мартиросян отреагировал на сообщения о собственной госпитализации

Актер Георгий Мартиросян опроверг новость о своей госпитализации

Заслуженный артист России Георгий Мартиросян в беседе с «Лентой.ру» опроверг сообщение о собственной госпитализации. Он сообщил, что проходил плановую консультацию в одной из столичных клиник.

«Меня перепутали с кем-то. У меня была плановая консультация без госпитализации. Все нормально», — сказал Мартиросян.

Ранее 2 марта появилась информация, что заслуженного артиста России Георгия Мартиросяна доставили в одну из московских клиник. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Мартиросян известен зрителям по ролям в таких кинопроектах, как «Ворошиловский стрелок», «Ранетки», «Воронины», «Кремлевские курсанты», «Кадетство». С 1998 года он играет в театре «Школа современной пьесы».

