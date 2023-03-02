В нарядах Аврил Лавин на Неделе моды разглядели послание бывшему жениху

В нарядах бренда Vetements певицы Аврил Лавин разглядели послание бывшему жениху Mod Sun

Журналисты Page Six разглядели в нарядах канадской певицы Аврил Лавин послание бывшему жениху, музыканту Mod Sun (настоящее имя —Дерек Райан Смит). Материал опубликован на сайте издания.

Известно, что рок-исполнительница посетила Неделю моды, которая проходит в Париже. Знаменитость появилась на публике в худи бренда Vetements за 3812 долларов (288 тысяч рублей), на котором напечатаны следующие фразы: «не разбивай мое сердце», «доверяй своим инстинктам» и «прояви терпение, хорошие события требуют времени».

Фото: Jacopo Raule / Getty Images

Кроме того, Лавин пришла на показ бренда Courrege в черной оверсайз-футболке той же марки, на которую были нанесены слова «я ни черта не делаю сегодня», в сочетании с бежевым пальто в пол и высокими сапогами на каблуках.

В феврале появилась информация о том, что Аврил Лавин разорвала помолвку с Mod Sun. О причинах разрыва неизвестно, однако, по словам источника, в последнее время у Лавин и Смита были проблемы в отношениях. Уточняется, что измена не была причиной расставания артистов.