Политик из Франции Филиппо поддержал позицию Венгрии по блокировке расширения НАТО

Госсобрание Венгрии может заблокировать включение Финляндии и Швеции в состав НАТО, и это возможное решение должно быть поддержано. Таким образом оценил позицию Венгрии по НАТО политик из Франции, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо в своем Twitter.

Филиппо восхитился позицией местных чиновников. Он также заявил, что «расширять НАТО — значит сознательно подливать масла в огонь». Помимо этого, включение в альянс Швеции и Финляндии расширит в значительной степени «преступную организацию», считает политик.

1 марта венгерская правая партия «Наша Родина» призвала наложить вето на принятие Швеции и Финляндии в НАТО. В политсиле отметили, что расширение альянса может спровоцировать начало мировой войны. По словам одного из представителей партии Эледа Новака, ветирование принятия Швеции и Финляндии в НАТО стало бы шагом против возможной войны.

При этом венгерский президент Каталин Новак потребовала «как можно скорее» ратифицировать членство Финляндии и Швеции в НАТО. По ее мнению, в нынешней обстановке присоединение стран к Североатлантическому альянсу оправдано.

В феврале лидер парламентской фракции «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз» Мате Кочиш также заявлял, что многие венгерские чиновники обеспокоены ратификацией членства Финляндии и Швеции в НАТО. Он объяснил позицию тем, что такие действия только обострят отношения России с Западом.

В июле 2022 года страны-члены НАТО подписали протоколы о присоединении Швеции и Финляндии. При этом обе страны пока не считаются членами альянса, так как не все члены НАТО еще ратифицировали протоколы. На сегодняшний день соглашения не подписали Венгрия и Турция.