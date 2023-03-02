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20:46, 2 марта 2023Силовые структуры

Бывшего полицейского осудили на два года за слив данных о попутчиках Навального

В Петербурге экс-полицейский получил 2 года за передачу данных о попутчиках Навального

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил к двум годам лишения свободы бывшего полицейского Константина Голубева за злоупотребление служебными полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Суд установил, что работавший оперативником отделения по борьбе с имущественными преступлениями уголовного розыска Голубев с 8 сентября по 11 сентября 2020 года с помощью сослуживца, обладающего доступом к базе «Розыск-Магистраль», получил данные о двух авиапассажирах. Они летели рейсом ТомскМосква 20 августа 2020 года и были попутчиками Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России), уточняет «Фонтанка». Во время полета он почувствовал недомогание и был госпитализирован.

Служебную информацию экс-полицейский передал знакомому для поддержания дружеских отношений, отмечается в приговоре.

Голубев не признал вину и просил его оправдать. После оглашения приговора он был взят под стражу в зале суда.

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Любовь Ширижик
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