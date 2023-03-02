Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
17:33, 2 марта 2023Забота о себе

Россиян предупредили о скрытой опасности низкого давления

Кардиолог Наталия Золотарева: гипотония может свидетельствовать о раке или язве

Фото: Christoph Soeder / dpa / Globallookpress.com

Пониженное давление у человека может свидетельствовать о развивающихся серьезных заболеваниях. Об этом россиян в беседе с «Москвой 24» предупредила врач-кардиолог Наталия Золотарева.

По ее словам, давление может понижаться по естественным причинам у худощавых молодых людей, жителей высокогорья и спортсменов, но при этом такие люди будут чувствовать себя хорошо. Однако низкое давление может таить в себе и скрытую опасность: оно может быть симптомом ряда болезней. В таком случае человек с гипотонией легко утомляется, может упасть в обморок, у него учащается пульс, нарушается терморегуляция и бледнеет кожа, объяснила кардиолог.

Кроме того, продолжила Золотарева, при нездоровом понижении давления у пациентов наблюдаются эмоциональная неустойчивость, апатия и ухудшение памяти. Такие признаки, предупредила она, требуют обращения к специалисту. «Причиной может быть язва желудка или двенадцатиперстной кишки, перикардит (воспалительное поражение наружной оболочки сердца), патология почек или эндокринной системы», — перечислила она. Также кардиолог назвала среди возможных болезней рак и гинекологические заболевания.

Материалы по теме:
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться» Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
«На глазах умирает единственный сын, а мне говорят смириться»Почему россияне боятся попасть в больницу сильнее, чем умереть?
7 ноября 2019
«Это неприемлемо в XXI веке» Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
«Это неприемлемо в XXI веке»Россиянки предохраняются колой и лечат чесноком половые органы. Что об этом говорят врачи?
20 апреля 2022

Наконец, добавила врач, от низкого давления страдают худеющие при помощи строгих диет люди — в этом случае причиной гипотонии становится дефицит питательных веществ: железа, витаминов С, Е и группы В.

Ранее врач-кардиолог Ольга Фролова раскрыла опасные признаки высокого артериального давления у здоровых людей. Эксперт рассказала, что при гипертензии люди часто жалуются на ощущение жара, тяжесть в голове или боль.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Александра Лисица
Обсудить
Последние новости
Число погибших из-за атаки диверсантов в Брянской области выросло
Зарубежные туры резко подорожали
Названы три опасных для здоровья компонента в косметике
В Приднестровье заявили о миролюбивой позиции
Набиуллина рассказала о готовности «бегать с дубинкой» из-за некоторых банков
В России отреагировали на планы СБУ заочно судить депутатов Госдумы
Российские полицейские отправились в колонию за взятку от пьяного водителя
Россиян предупредили о скрытой опасности низкого давления
В России допустили возможность полного запрета ипотеки от застройщиков
В России появятся новые банкноты
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.