Россиян предупредили о скрытой опасности низкого давления

Кардиолог Наталия Золотарева: гипотония может свидетельствовать о раке или язве

Пониженное давление у человека может свидетельствовать о развивающихся серьезных заболеваниях. Об этом россиян в беседе с «Москвой 24» предупредила врач-кардиолог Наталия Золотарева.

По ее словам, давление может понижаться по естественным причинам у худощавых молодых людей, жителей высокогорья и спортсменов, но при этом такие люди будут чувствовать себя хорошо. Однако низкое давление может таить в себе и скрытую опасность: оно может быть симптомом ряда болезней. В таком случае человек с гипотонией легко утомляется, может упасть в обморок, у него учащается пульс, нарушается терморегуляция и бледнеет кожа, объяснила кардиолог.

Кроме того, продолжила Золотарева, при нездоровом понижении давления у пациентов наблюдаются эмоциональная неустойчивость, апатия и ухудшение памяти. Такие признаки, предупредила она, требуют обращения к специалисту. «Причиной может быть язва желудка или двенадцатиперстной кишки, перикардит (воспалительное поражение наружной оболочки сердца), патология почек или эндокринной системы», — перечислила она. Также кардиолог назвала среди возможных болезней рак и гинекологические заболевания.

Наконец, добавила врач, от низкого давления страдают худеющие при помощи строгих диет люди — в этом случае причиной гипотонии становится дефицит питательных веществ: железа, витаминов С, Е и группы В.

Ранее врач-кардиолог Ольга Фролова раскрыла опасные признаки высокого артериального давления у здоровых людей. Эксперт рассказала, что при гипертензии люди часто жалуются на ощущение жара, тяжесть в голове или боль.