Власти раскрыли подробности о взрыве в Тульской области

Правительство Тульской области сообщило, что от взрыва в регионе никто не пострадал

После взрыва неизвестного объекта в Тульской области нет пострадавших и повреждений инфраструктуры. Подробности происшествия в беседе с «Лентой.ру» раскрыли в управлении пресс-службы аппарата правительства региона.

«По информации комитета Тульской области по региональной безопасности, этим утром в лесополосе на отдалении 600 метров от населенного пункта Березовский Киреевского района была обнаружена воронка от взрыва. На месте работают все оперативные службы. Причины происшествия устанавливаются», — сообщили в Правительстве.

Ранее в сети появились кадры с места взрыва неизвестного объекта возле поселка Березовский. На записи видно, что взрыв произошел возле лесополосы на окраине населенного пункта. Снег вокруг эпицентра взрыва усыпан пеплом.

Предварительно сообщается, что взрыв произошел около восьми утра. По словам жителей поселка, от взрывной волны затряслись их дома. Через некоторое время в лесу была найдена воронка глубиной 50 сантиметров и несколько погибших птиц.

