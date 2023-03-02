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19:09, 2 марта 2023Среда обитания

В Подмосковье восстановят сгоревший склад Ozon

В подмосковной Истре восстановят пострадавший при пожаре склад Ozon

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Управляющей компании индустриального парка «Ориентир-Запад» выдали разрешение на реконструкцию пострадавшего при пожаре склада Ozon в Истринском районе Подмосковья. Работы охватят более 100 тысяч квадратных метров, сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На восстановление сгоревших построек потратят около 3,6 миллиарда рублей. После реконструкции на объекте появятся более 5,6 тысячи рабочих мест.

Пожар на складе Ozon произошел 3 августа 2022 года. У здания на Новорижском шоссе в Подмосковье обрушилась часть крыши. Со склада эвакуировали более тысячи человек.

Всероссийский союз страховщиков оценил ущерб маркетплейса в десять миллиардов рублей. При этом Ozon пообещал выплатить компенсации всем продавцам и покупателям.

Известно, что компания вывезла с пострадавшего склада более 400 грузовиков с уцелевшими товарами. Для их хранения Ozon договорился об аренде 80 тысяч квадратных метров складских помещений у Новой технологической компании (НТК).

Вячеслав Агапов
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