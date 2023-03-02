В Совфеде заподозрили Молдавию в переходе к поддержке агрессии Запада

Сенатор Карасин заявил, что Молдавия переходит от нейтралитета к поддержке агрессии Запада

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин заподозрил Молдавию в переходе к поддержке агрессивной позиции Запада по ситуации на Украине. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В частности, сенатор обратил внимание на принятие молдавским парламентом «Декларации об агрессии России против Украины». «Это — очередной выпад в наш адрес, по существу — безоглядная поддержка западной агрессивной позиции», — констатировал он.

При этом Карасин заявил, что в этой ситуации есть и «внутримолдавская повестка». «Поддать жару в истерии, которая уже запущена в Молдове с подачи Киева с очевидным антироссийским подтекстом», — пояснил он, назвав это «опасным симптомом» нестабильности во внутренней и внешней политике Молдовы. «Будем внимательно следить», — заключил сенатор.

Ранее молдавский спикер парламента Игорь Гросу заявил, что правящая партии «Действие и солидарность» в одиночку приняла антироссийскую декларацию. Согласно документу, Кишинев отказывается признавать любые доводы Москвы относительно конфликта на Украине и требует от России вывести войска. Помимо этого, Молдавия поддерживает инициативу иных западных государств по созданию «специального трибунала по делу об агрессии против Украины».