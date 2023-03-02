Врач рассказала о влиянии солнца на заболеваемость гриппом и ОРВИ

Терапевт Абрарова заявила, что солнечный свет помогает укреплять иммунную систему

Врач-терапевт ИНВИТРО-Урал Диляра Абрарова в беседе с Ura.ru рассказала, что на продолжительность сезона гриппа и ОРВИ может влиять солнечный свет. Она уточнила, что уровень ультрафиолетового излучения помогает укреплять иммунную систему человека.

«Вирусы гриппа типа А и В имеют сезонность — зима и начало весны, а к середине апреля эпидемия идет на спад», — заявила специалист.

Медик отметила, что длительность эпидемии гриппа в крупных городах составляет примерно восемь недель. По ее словам, большое влияние оказывает солнечный свет — чем раньше в регионе начинается весна, тем скорее заканчивается ОРВИ, за счет вырабатывания в организме витамина D, который способствует укреплению иммунитета.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский сообщил, что COVID-19 переходит в раздел сезонных ОРВИ.