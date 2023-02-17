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07:22, 17 февраля 2023Россия

Инфекционист сообщил о превращении COVID-19 в сезонное заболевание

Инфекционист Вознесенский сообщил, что COVID-19 переходит в раздел сезонных ОРВИ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский сообщил, что COVID-19 переходит в раздел сезонных ОРВИ. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, есть умеренная надежда на спад заболеваемости к весне, однако расслабляться еще рано. «Но на сегодняшний день даже в РФ от этой болезни умирают ежедневно десятки человек, и поэтому сейчас полностью снимать и всю нашу осторожность несколько преждевременно», — сказал он.

Инфекционист также отметил, что в осенние-зимний период идет подъем заболеваемости ОРВИ, то же самое происходит по COVID-19.

Ранее заведующий терапевтического отделения онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu Андрей Рябков заявил, что после сезонной вспышки гриппа весной и летом в России ожидается новая волна заболеваемости коронавирусом. Рябков объяснил, что сезонность не характерна для COVID-19. Поэтому он предупредил россиян о новой вспышке заболевания в весенне-летний период.

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Марина Совина
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