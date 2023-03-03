В США заявили о стойкости российских авиакомпаний перед санкциями

Bloomberg: авиакомпании России выдержали удар западных санкций

Российская авиация, вопреки ожиданиям союзников Украины, выдержала удар западных санкций. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Издание отмечает, что когда вводились санкции, гражданская авиация казалась западным политикам отраслью, которой можно нанести максимальный урон. Российские авиаперевозчики используют в основном самолеты компаний Airbus и Boeing, которым теперь запрещено работать с Москвой. Большая часть этих самолетов принадлежит иностранным лизинговым фирмам, которые в срочном порядке потребовали их вернуть.

Но, по данным компании Cirium, спустя год после начала специальной военной операции, российские компании продолжают эксплуатировать 467 единиц Airbus и Boeing — 12 месяцев назад эта цифра составляла 544. Прекратились полеты в США и Западную Европу, однако возросло количество рейсов в Таиланд, Турцию и ОАЭ, а также в бывшие республики СССР.

В статье говорится, что такая устойчивость перед санкциями подчеркивает их незначительное влияние. Авторы материала также напомнили, что российские власти запретили перевозчикам возвращать взятые в лизинг самолеты и призвали компании перерегистрировать их в РФ. Запчасти закупаются в дружественных странах, а также детали переставляют с одного самолета на другой.

Ранее маркетинговая компания Forwardkeys рассказала о влиянии санкций на путешествия российских туристов. Отмечается, что количество рейсов между странами Европы и Россией с марта 2022 года по февраль 2023-го сократилось на 99 процентов по сравнению с теми же месяцами до пандемии.