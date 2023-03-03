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04:43, 3 марта 2023Россия

Правоохранители предположили взрыв беспилотника под Коломной

ТАСС: в небе над Коломной произошел взрыв, речь может идти о беспилотнике
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Вечером 2 марта в районе Коломны произошел взрыв. Об этом сообщила Baza.

Издание утверждает, что звук взрыва был слышен практически во всех районах города. Каких-либо подробностей ЧП не сообщалось.

Изначально спасатели совместно с сотрудниками правоохранительных органов выехали на предполагаемое место инцидента. Через несколько часов, утверждает Mash, территория поиска была расширена до Воскресенска (расстояние между городами — около 25 километров), однако в итоге источник звука обнаружить не удалось. Поиски приостановили до утра.

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Инцидент не повлиял на работу гражданской инфраструктуры

В Министерстве энергетики Московской области отчитались, что газовое и электроснабжение после инцидента в Коломне работают в штатном режиме. «Технологических нарушений на объектах энергетической и газовой инфраструктуры не зафиксировано», — уточнили в ведомстве.

Позднее помощник главы Коломенского городского округа рассказала о предполагаемом месте взрыва. По словам чиновницы, источник хлопка произошел в сельской местности, ближе к Воскресенску, и не был слышен во всем городе. Она отметила, что в районе происшествия инфраструктурных объектов нет.

Все версии говорят об инциденте в воздухе

Telegram-канал «112» предположил, что жители Коломны могли принять за взрыв пролет истребителя. Появившиеся в сети кадры с ярким светом в небе объясняются как зарево от теплиц.

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Mash указывает на сходство звука взрыва с полетом истребителя в момент перехода на сверхзвуковую скорость.

Собеседник ТАСС в правоохранительных органах заявил, что одной из версий является взрыв в небе беспилотника. По его словам, речь может идти о дроне, обломки которого пока не обнаружены.

В конце февраля под Коломной упал беспилотник

28 февраля беспилотник упал в 100 метрах от газовой компрессорной станции «Воскресенск» в деревне Губастово неподалеку от Коломны. В результате происшествия никто не пострадал.

В тот же день в Краснодарском крае два беспилотника атаковали нефтебазу в Туапсе — в результате в хозпостройке на ее территории начался пожар, но сами резервуары с нефтью не получили повреждения. Летательные аппараты были начинены взрывчаткой, которую они собирались сбросить на нефтебазу, но взорвались в ста метрах от нее.

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Затем глава Адыгеи Мурат Кумпилов заявил, что в поселке Новый Гиагинский упал беспилотник. Никто не пострадал, разрушенной оказалась хозпостройка животноводческой фермы.

Помимо этого, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обнаружении обломков трех беспилотников в Белгороде. Позже мэр города Валентин Демидов уточнил, что один из дронов влетел в окно квартиры, а два других упали в жилых кварталах, нанеся незначительный ущерб. Пострадавших нет. Предварительно, залетевший в окно дрон был оснащен взрывным устройством.

Позднее в Минобороны раскрыли, что в Краснодарском крае и Адыгее подразделения радиоэлектронной борьбы подавили украинские БПЛА. В военном ведомстве уточнили, что дроны ВСУ потеряли управление и отклонились от заданной траектории.

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Марина Совина
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