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23:06, 3 марта 2023Мир

Американский бизнесмен решил баллотироваться на пост президента США

Американский бизнесмен Перри Джонсон решил баллотироваться на пост президента США

Фото: @PJQualityGuru

Американский бизнесмен и политик Перри Джонсон объявил о намерении участвовать в борьбе за пост президента США на выборах 2024 года. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

«Накануне вечером я имел удовольствие объявить своим сподвижникам, что я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал он.

Джонсон также заявил о необходимости решать экономические проблемы страны. В частности, в случае избрания он пообещал сократить расходы американской администрации. «Пришло время посадить правительство на диету и заняться бесконтрольными расходами демократов, которые привели к инфляции <...> Мы собираемся возродить экономику, чтобы американцы снова могли позволить себе жить!» — отметил он.

Джонсон возглавляет компанию Perry Johnson Registrars Inc, которая занимается сертификацией предприятий на соответствие промышленным стандартам.

В 2022 году бизнесмен попытался баллотироваться на пост губернатора Мичигана, однако его заявка была отклонена после того, как сотрудники избирательного бюро штата уличили Джонсона в мошенничестве с подписями в поддержку своей кандидатуры.

Ранее американский конгрессмен Скотт Десжарлаис призвал начать проверять умственные способности кандидатов в президенты и вице-президенты страны. Подобная инициатива вызвана намерением действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок, невзирая на информацию о его проблемах со здоровьем.

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Марина Совина
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