В Кремле заявили о наращивании поставок оружия США Украине

Песков заявил, что США наращивают поставки оружия Украине и побуждают к этому страны ЕС

США наращивают поставки оружия Украине и побуждают к этому страны Европейского союза (ЕС). Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы констатируем продолжающуюся линию США на то, чтобы самим увеличивать поставки вооружений и склонять к этому своих подопечных в Европе, то есть страны ЕС, к тому, чтобы увеличивать аналогичные поставки», — высказался Песков. По его словам, отправка вооружений Киева ложится тяжелым бременем на экономику европейских стран и отрицательно сказывается на уровне жизни граждан.

Ранее старший советник Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан рассказал, что поставки оружия Киеву продолжатся в случае, если украинские военнослужащие продемонстрируют успехи на поле боя. По его словам, просьбы Украины об отправке новых вооружений вызывают негативную реакцию у западных стран, уставших ее спонсировать.