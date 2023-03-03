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19:23, 3 марта 2023Ценности

Пиджаки из «человеческой» кожи появились в продаже за 54 тысячи рублей

Пиджак из имитирующего человеческую кожу материала появился в продаже за 54 тысячи рублей

Фото: Thefleshkrafter / eBay

Пиджак из имитирующего человеческую кожу материала появился в продаже на платформе Ebay. Соответсвующее объявление опубликовано в аккаунте The Flesh Krafter.

Продавец разместил фотографию, на которой запечатлен блейзер, выполненный из искусственных лоскутов кожи с силиконовыми нашивками в виде пирсинга, сосков и татуировок. По словам дизайнера, покупатель отправляет ему свой пиджак, после чего он пришивает на него реплику человеческой кожи. Стоимость вещи составляет 720 долларов (54 тысячи рублей).

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Несмотря на неоднозначные отзывы по поводу объявления, пользователь Ebay получил десятки заказов на упомянутый предмет гардероба. «Мне понадобится три недели на выполнение вашей вещи. Просто посмотрите на фото — оно говорит само за себя», — сказано в описании к публикации.

В январе имитирующий обморожение макияж стал новым трендом. Речь идет о тренде среди блогеров, который получил название I'm Cold («Мне холодно»). Отмечается, что девушки наносят на нос и щеки яркие румяна, имитируя тем самым покраснение на коже из-за мороза

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Майя Пономаренко
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