Пиджаки из «человеческой» кожи появились в продаже за 54 тысячи рублей

Пиджак из имитирующего человеческую кожу материала появился в продаже за 54 тысячи рублей

Пиджак из имитирующего человеческую кожу материала появился в продаже на платформе Ebay. Соответсвующее объявление опубликовано в аккаунте The Flesh Krafter.

Продавец разместил фотографию, на которой запечатлен блейзер, выполненный из искусственных лоскутов кожи с силиконовыми нашивками в виде пирсинга, сосков и татуировок. По словам дизайнера, покупатель отправляет ему свой пиджак, после чего он пришивает на него реплику человеческой кожи. Стоимость вещи составляет 720 долларов (54 тысячи рублей).

Несмотря на неоднозначные отзывы по поводу объявления, пользователь Ebay получил десятки заказов на упомянутый предмет гардероба. «Мне понадобится три недели на выполнение вашей вещи. Просто посмотрите на фото — оно говорит само за себя», — сказано в описании к публикации.

В январе имитирующий обморожение макияж стал новым трендом. Речь идет о тренде среди блогеров, который получил название I'm Cold («Мне холодно»). Отмечается, что девушки наносят на нос и щеки яркие румяна, имитируя тем самым покраснение на коже из-за мороза