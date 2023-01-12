Имитирующий обморожение макияж стал новым трендом

Имитирующий обморожение макияж I'm Cold стал трендом у блогеров

Макияж, который имитирует обморожение лица, стал модным у молодежи. Соответствующие ролики инфлюэнсеров опубликованы на платформе TikTok.

Речь идет о новом тренде среди блогеров, который получил название I'm Cold («Мне холодно»). Отмечается, что девушки наносят на нос и щеки яркие румяны, имитируя тем самым покраснение, которое образуется на коже после мороза. Кроме того, данный мейкап подразумевает нанесение прозрачного блеска на губы и обильное прокрашивание ресниц тушью.

Известно, что инициатором тренда считают визажистку Зои Кенили, которая при создании своих работ вдохновляется образами героинь из рождественских фильмов. Впоследствии ее макияжи принялись массово повторять другие пользователи соцсети. На данный момент ролики с хэштегом #imcoldmakeup просмотрели более 198 миллионов человек.

Помимо блогерш, упомянутый мейкап также носили знаменитости, в числе которых предпринимательница Кайли Дженнер и супермодель Эмили Ратаковски.

Ранее в январе визажистка с никнеймом @ama_weddings сделала макияж матери невесты и удивила пользователей сети. Кожа ее клиентки после нанесения мейкапа стала гладкой и ровной, а признаки возрастных изменений исчезли.