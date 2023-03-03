Названы победители Национальной олимпиады по профилю «Искусственный интеллект»

Названы победители и призеры Национальной технологической олимпиады

В Москве 3 марта состоялись финал и церемония награждения победителей и призеров Национальной технологической олимпиады (НТО) по профилю «Искусственный интеллект». Это направление включено в программу олимпиады с 2019 года, его проводит Академия искусственного интеллекта для школьников — проект Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке команды Sber AI.

За четыре года через эти соревнования прошли уже более 20 тысяч ребят.

В этом году в профиле зарегистрировалось 6150учеников 8–11 классов из России и других стран — он стал самым популярным из 39 направлений олимпиады. В финал вышли более 100 старшеклассников из 27 регионов нашей страны и Казахстана. Регионами-рекордсменами по количеству финалистов стали Санкт-Петербург (25 человек), Москва (17) и Удмуртия (10). Площадкой для проведения заключительного тура соревнований стала Высшая школа экономики.

На протяжении четырех финальных дней испытаний ребята создавали мультимодальные модели, способные работать как с текстом, так и с видео. В итоге финалисты разработали алгоритм, который анализирует видео и отвечает на вопросы по его содержанию. Финалисты также прошли индивидуальный предметный тур по математике и информатике.

В индивидуальном зачете отмечены 17 призеров и 8 победителей олимпиады. Все они получат преференции при поступлении в ведущие вузы России. Это зачисление на профильные направления без вступительных экзаменов или 100 баллов за ЕГЭ по профильному предмету, а также приглашение на оплачиваемую стажировку в Сбер и компании-партнеры по направлению «Машинное обучение». Кроме того, все победители и призёры стали обладателями новых умных колонок SberBoom

и SberBoom Mini с виртуальными ассистентами Салют, портативных аккумуляторов, экшн-камер и наушников.

В командном зачете победу одержали пять команд — их наградили денежными сертификатами на образование от 250 000 до 650 000 рублей. В этом году общий призовой фонд профиля «Искусственный интеллект» превысил четыре миллиона рублей. Также организаторы учредили пять спецноминаций, победители в которых получили ТВ-приставки SberBox с виртуальными ассистентами Салют.

Больше всего победителей и призёров в сезоне 2023 года из Иркутска, Москвы и Московской области, Новосибирска и Владивостока. Впервые за четыре года проведения профиля, два места призеров заняли девушки.

По словам Германа Грефа, президента, председателя правления Сбербанка, сегодня технология искусственного интеллекта во многом та технология, которая определит будущее нашей страны. «Именно поэтому этот профиль в олимпиаде — одно из самых сложных и вместе с тем самых перспективных направлений. В этом году в нем зарегистрировалось более

6 тысяч ребят. Сегодняшние победители прошли суровый отбор и вновь поразили нас оригинальными подходами к решению задач и совсем не школьным мастерством. Мы видим, как для старшеклассников из различных регионов такие олимпиады становятся "путевкой в профессию": ребята соревнуются с лучшими, прокачивают свои навыки в конкурентной среде. Мы в Сбере уделяем огромное внимание искусственному интеллекту и нам есть чем поделиться со студентами. Такие ребята — будущее нашей страны. Именно поэтому мы поддерживаем и сами соревнования, и их участников, которые планируют связать свою жизнь с IT. Это важно и для Сбера, и для страны в целом: нам нужны сильнейшие специалисты в новых профессиях, связанных с искусственным интеллектом, которые формируются прямо сейчас, на наших глазах», — отметил Герман Греф.

Победители в индивидуальном зачете:

Максим Герасимов (Чебоксары), Арсений Шахматов (Челябинск), Кирилл Алметов (Зеленоградск), Владимир Яременко (Сургут), Артём Селезнев (Московская область, Мытищи), Эдуард Фиолетов (Санкт-Петербург), Владимир Воробьев (Москва), Максим Кузнецов (Москва).

Призеры в индивидуальном зачете:

Назарий Карпов (Владивосток), Даниил Зиновьев (Рязань), Андрей Белый (Ижевск), Дмитрий Купряков (Иркутск), Андрей Шахматов (Московская область, Балашиха), Ильдар Хамаганов (Иркутск), Иван Жовтый (Иркутск), Семен Сахаровский (Владивосток), Таисия Чегодаева (Санкт-Петербург), Ярослав Степанов (Иркутск), Александр Катьянов (Новосибирск), Алексей Шатурный (Москва), Никита Мокийчук (Новосибирск), Илья Гринюк (Московская область, Балашиха), Никита Ильтяков

(Новосибирск), Руслан Косолапов (Москва), Елизавета Архангельская (Владивосток).

Победители в командном зачете:

Первое место: Максим Герасимов (Чебоксары) и Арсений Шахматов (Челябинск)

Второе место: Кирилл Алметов (Зеленоградск) и Владимир Яременко (Сургут)

Третье место: Артем Селезнев (Московская область, Мытищи) и Эдуард Фиолетов (Санкт-Петербург)

Четвертое место: Даниил Зиновьев (Рязань) и Назарий Карпов (Владивосток)

Пятое место: Владимир Воробьев (Москва) и Максим Кузнецов (Москва).