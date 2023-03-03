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15:02, 3 марта 2023Силовые структуры

Пытавшегося уплыть на Украину россиянина приговорили к 6 годам колонии

В Крыму петербуржца осудили на 6 лет колонии за попытку уплыть на Украину воевать с РФ

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В Крыму суд приговорил к 6 годам колонии строгого режима 41-летнего петербуржца, который пытался уплыть на Украину, чтобы воевать против Вооруженных сил России. Об этом в пятницу. 3 марта, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Верховного суда республики.

Россиянина признали виновным по части 1 статьи 30 и статье 275 УК РФ («Приготовление к государственной измене»), а также по части 3 статьи 30 и статьи 322 («Попытка незаконного пересечения границы») УК РФ.

Следствие и суд установили, что мужчина нашел в интернете участников украинского добровольческого воинского подразделения-легиона, которые вербовали россиян для участия в боевых действиях на их стороне. Фигурант решил добраться к подразделению вплавь из Крыма. Для этого он приобрел ласты, гидрокостюм, наручный компас, подводный фонарь, мешки из водонепроницаемой ткани, камуфлированную форму и берцы. 6 августа 2022 года фигурант выдвинулся в сторону Одессы, однако спустя два дня около села Оленевка был обнаружен пограничным сторожевым кораблем и поднят на борт. Также отмечается, что мужчина до этого предпринимал попытку перейти на сторону противника — он пытался пересечь границу через Брянскую область.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы зарегистрировал дело против писателя Дмитрия Глуховского (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) за фейки о ВС России.

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Илона Палей
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