В Дагестане разработают программу развития национальных языков республики

Председатель правительства Дагестана призвал разработать программу развития родных языков

Власти Дагестана захотели разработать специальную программу развития национальных языков республики. Как уточняет пресс-служба правительства Дагестана, создать программу развития родных языков, а также увеличить количество учебников по родным языкам и число часов, уделяемых на их изучение, поручил вице-премьеру Муслиму Телякавову и Минобрнауки региона председатель правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Комментируя свою позицию в ходе совещания по вопросам развития образования, Абдулмуслимов напомнил, что с аварского языка родной язык переводится как «язык молока матери». «Если человек не ценит свое происхождение, родителей, предков, Родину, тогда о каком патриотизме может идти речь?» — задался вопросом он, добавив, что если родной язык исчезнет, то вместе с ним исчезнет и национальная культура целого народа, а значит и сам этот народ.

Председатель правительства республики обратил внимание на нехватку в общеобразовательных учреждениях учебных пособий по национальным языкам республики и подчеркнул, что этот фактор отражается на обучении школьников. Он также призвал создать такие условия, чтобы детям было интересно изучать родной язык.

Абдулмуслимов также отметил, что правительство республики в 2023 году выделило на закупку учебников для общеобразовательных учреждений 220 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Дагестане за прошедший год число туристических маршрутов увеличилось на треть.