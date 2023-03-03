В Москве построят здание-конкурент «Огурца» в Лондоне

Архитектурный совет Москвы: в столице построят небоскреб-конкурент «Огурца» в Лондоне

В Москве собрались построить небоскреб Premier Tower, который сможет конкурировать с построенной по проекту знаменитого архитектора Нормана Фостера башней «Мэри Экс» (также известной как «Огурец»). О планах возвести такое здание рассказали в Архитектурном совете столицы.

Отмечается, что проект небоскреба разработан архитектурным бюро ADM и уже согласован с Москомархитектурой. Здание должно войти в состав ЖК «Павелецкая сити» в Даниловском районе. Высота 56-этажного дома достигнет 207 метров — это больше, чем лондонский «Огурец» (его высота — 180 метров).

Основной особенностью проекта главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал декоративные ламели (пластины) белого цвета, которые проходят через все здание и напоминают движение магнитных волн нашей планеты. На кровле Premier Tower хотят разместить смотровую площадку, а на торцах здания — террасы для пентхаусов. Специалист считает, что небоскреб станет самым эффектным зданием Даниловского района.

Ранее стало известно о планах американского архитектурного бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) построить здание-«облако» для китайского техногиганта Alibaba. Проект площадью 75 тысяч квадратных метров возведут в шанхайском районе Сюйхуэй. Он будет состоять из объемных модулей на разных уровнях.