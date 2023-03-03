Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
15:40, 3 марта 2023Среда обитания

В Москве построят здание-конкурент «Огурца» в Лондоне

Архитектурный совет Москвы: в столице построят небоскреб-конкурент «Огурца» в Лондоне

Изображение: ADM architects

В Москве собрались построить небоскреб Premier Tower, который сможет конкурировать с построенной по проекту знаменитого архитектора Нормана Фостера башней «Мэри Экс» (также известной как «Огурец»). О планах возвести такое здание рассказали в Архитектурном совете столицы.

Отмечается, что проект небоскреба разработан архитектурным бюро ADM и уже согласован с Москомархитектурой. Здание должно войти в состав ЖК «Павелецкая сити» в Даниловском районе. Высота 56-этажного дома достигнет 207 метров — это больше, чем лондонский «Огурец» (его высота — 180 метров).

Материалы по теме:
Размер имеет значение. Гигантская метла, помада и кегли: как американский художник изменил взгляд людей на простые вещи
Размер имеет значение.Гигантская метла, помада и кегли: как американский художник изменил взгляд людей на простые вещи
21 июля 2022
Достучаться до небес 10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Достучаться до небес10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
14 марта 2021

Основной особенностью проекта главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов назвал декоративные ламели (пластины) белого цвета, которые проходят через все здание и напоминают движение магнитных волн нашей планеты. На кровле Premier Tower хотят разместить смотровую площадку, а на торцах здания — террасы для пентхаусов. Специалист считает, что небоскреб станет самым эффектным зданием Даниловского района.

Ранее стало известно о планах американского архитектурного бюро Skidmore, Owings & Merrill (SOM) построить здание-«облако» для китайского техногиганта Alibaba. Проект площадью 75 тысяч квадратных метров возведут в шанхайском районе Сюйхуэй. Он будет состоять из объемных модулей на разных уровнях.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Путин обсудил с Совбезом меры антитеррористической защиты
Российская блогерша Аня Покров продала роскошные машины за миллионы рублей
В России пенсионерка обварилась кипятком в ванне и умерла
Певица Ханна показала синяки на ягодицах
В России выросло число переданных в суды уголовных дел о коррупции
Очевидец описал момент падения сбитого над ДНР самолета
Расшифрованы данные черного ящика разбившегося в Броварах вертолета
На Украине настоятеля храма УПЦ обвинили в госизмене
Стали известны детали нового мегапроекта в России
Россияне бросились арендовать жилье в одной пляжной стране
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.